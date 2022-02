Watch more on iWantTFC

Arestado ang isang tricycle driver at ang kanyang live-in partner matapos umanong magbenta ng pekeng gamot sa Bay, Laguna.

Base sa report, hinuli ang 2 suspek matapos nila bentahan ang mga pulis na nagpanggap na buyer.

Tatlong kahon ng paracetamol ang kanilang inorder at pinagdududahang peke ang mga ito

Nabigo kasi sila magpakita ng kaukulang dokumento at permit na nagpapatunay na mayroon silang pahintulot na makapag benta ng mga ito.

Nakuha rin sa kanila ang anim pang kahon na may 900 capsules at tablets ng ibuprofen, paracetamol, at mga gamot para sa sipon.

May higit 100 banig rin ng Loperamide, antacid, Mefenamic acid, at pain relievers.

Ang mga ito ay dadalhin sa Food and Drug Administration sa Muntinlupa City para sumailalim sa pagsusuri.