Hinamon ni vice presidential bet Lito Atienza ang kampo ni dating Sen. Bongbong Marcos sa isang debate sa usapin ng Martial Law. Sa panayam sa "On The Spot" sa Teleradyo, sinabi rin ni Atienza ang kaniyang paninindigan sa same sex marriage at sa dolomite beach project sa Maynila. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Biyernes, 21 Enero 2021.