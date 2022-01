Tito Sotto sinagot kung may iringan sila ng pamilya Pangilinan

Watch more on iWantTFC

Kung manalong vice president, nais ni Tito Sotto na pamunuan ang DILG at Dangerous Drugs Board para pangasiwaan ang kampanya kontra ilegal na droga. Sinagot din ni Sotto ang espekulasyong may lamat na ang samahan nila sa pamilya nina Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan, na kalaban niya sa pagka-bise presidente. Nagpa-Patrol, Willard Cheng. TV Patrol, Huwebes, 20 Enero 2022