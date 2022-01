Watch more on iWantTFC

Gaya ng nangyari sa Metro Manila, nararanasan na rin sa mga ospital sa iba't ibang rehiyon ang muling pagtaas ng COVID-19 cases. Ayon sa University of the Philippines Pandemic Response Team, mahalagang bantayan ang mga numero sa mga lugar na mababa ang COVID-19 vaccination rate at kakaunti ang medical facilities. Nagpa-Patrol, Jeff Canoy. TV Patrol, Huwebes, 20 Enero 2022