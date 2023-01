Watch more on iWantTFC

Pinakakasuhan ang ilang kasalukuyan at dating opisyal ng ng Department of Education at Procurement Service ng Department of Budget and Management kaugnay sa P2.4 bilyon laptop project. Ayon sa Senate Blue Ribbon Committee report, ipinasasauli rin ang umano'y sobrang ibinayad sa proyekto, na halos P1 bilyon. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Huwebes, 19 Enero 2023