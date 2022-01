Watch more on iWantTFC

Nagpaalala si Labor Secretary Silvestre Bello III na exempted ang mga manggagawa sa kontrobersiyal na "no vaccine, no ride" policy sa mga pampublikong sasakyan. Ito'y matapos umani ng batikos ang polisiya lalo't ilan ang nagreklamong wala naman silang magagawa kung hindi pa itinatakda ang kanilang second dose. Nagpa-Patrol, Vivienne Gulla. TV Patrol, Martes, 18 Enero 2022