Mga do's and dont's sa Traslacion 2024

Watch more on iWantTFC

Handa na umano ang lokal na pamahalaan ng Maynila para sa paparating na kapistahan ng itim na Nazareno sa Martes (Enero 9, 2024).

Ito'y ayon sa alkalde ng naturang lungsod nitong Linggo (Enero 7, 2024).

"Kahapon (Sabado, Enero 6) ay nag-send off na tayo sa mga kapulisan natin katulong ang buong pwersa ng PNP at sinimulan na rin ang "pahalik" sa Quirino Grandstand. Dire-diretso 'yan... nagsimula 'yan kahapon pagkatapos ng misa ng mga volunteers at matatapos hanggang sa 9," ani Manila City Mayor Honey Lacuna sa TeleRadyo Serbisyo.

Ayon sa opisyal, wala pang naitatalang mga insidente na kaakibat sa kanilang paghahanda sa Martes.

Nagpaalala rin si Lacuna sa mga inilabas nilang paalala tulad ng mga number coding, re-routing at road closures para sa darating na kapistahan.

"Magsisimula na 'yung mga road closure bukas (Lunes, Enero 8) ng alas-9 ng gabi... [magtatagal ito] hanggang matapos ang prusisyon which is sa [Martes]," aniya.

Kasabay nito, nagpaalala rin ang alkalde sa mga deboto na magsuot ng face mask at sumunod sa physical distancing. Aniya, kung walang face mask na dala ay sila mismo ang magbibigay sa mga dadalo.

"Tayo ay may single-entry sa Villalobos Street kaya doon pa lang ay aabutan na kayo ng face mask at doon sa mga papasok ng simbahan," ani Lacuna.

"Mahigpit din po natin ipinapatupad ang pagbabawal sa mga paputok. Mayroon din po tayong liquor ban at gun ban. Nakikiusap din kami na ipinagbabawal rin natin ang mga naka-jacket, mga naka bullcap, at kung magdadala ng malalaking bag, siguraduhing transparent ito."

Panoorin dito ang buong panayam kay Mayor Honey Lacuna sa TeleRadyo Serbisyo.