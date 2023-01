Watch more on iWantTFC

Nanindigan ang ilang opisyal ng Philippine National Police na hindi sila magbibitiw sa kabila ng panawagan ng Department of Interior and Local Government na magsumite ng courtesy resignation ang lahat ng mga heneral at koronel para malinis ang kanilang hanay ng mga dawit sa iligal na droga. Nagpa-Patrol, Raffy Santos. TV Patrol, Sabado, 7 Enero 2023