Online registration para sa QC Citizen Card, simula na

Inilunsad ngayong Huwebes ang online registration para sa Quezon City citizen identification card.

Ito ay ID na magagamit ng mga residente sa iba't ibang mga social services ng lungsod tulad na lamang ng QC bus, healthcare at iba pa.

Ito ay ID tulad ng Makatizen card. Unified o all in one card na papalit sa senior citizen, solo parent at PWD ID ng mga taga Quezon City.

Libreng ibibigay ang card para sa mga residenteng 15 years old pataas. Ang mga hindi mabibigyan ng physical ID ay magkakaroon din ng digital version sa app QCitizen.

Maaari nang gumawa ng account sa E-Services portal ng local government website.

Sa mga walang internet access, magkakaroon naman ng onsite registration sa bawat barangay na magsisimula sa Barangay Central sa susunod na linggo.

Kailangan lamang na mayroong government-issued ID na nagpapakitang residente ng Quezon City o kaya naman ay barangay certificate.

- TeleRadyo 7 Enero 2021