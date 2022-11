'Flower carpet' patok na atraksyon sa Marikina Riverbanks

Watch more on iWantTFC

Daan daang mga bulaklak at petals ang ginamit ng isang sikat na pasyalan sa Marikina para makabuo ng mga flower carpet.

Ayon sa pamunuan ng Marikina Riverbanks Center, ito ay handog para sa banal na eukaristiya noong Linggo sa kapistahan ng Kristong Hari.

Mga empleyado ng Riverbanks Center at iba't ibang grupo na kasapi ng kanilang parokya ang nagtulungan para mabuo ang mga sining na ito na gawa sa mga bulaklak.

Nagulat na lamang sila na may mga nais at sumama na din na mga namamasyal lang na indibidwal na tumulong sa paggawa.

Patok nga itong flower carpet na atraksyon dito sa Riverbanks Center lalo na sa mga namamasyal dito.

Ngunit hanggang tingin lang sila dahil bawal tapakan at hawakan ang carpet dahil nga na-basbasan ito noong Linggo at ang pari lamang na nagmimisa sa Chapel of Our Lady of Angels ang maaaring tumapak dito sa prusisyon papuntang altar sa oras ng misa.

Para sa mga nais makakita ng flower carpet, maaaring magpunta sa Marikina Riverbanks