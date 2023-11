'Tao Po': Nanay nagmamaneho ng dump truck

Watch more on iWantTFC

Taong 2017 nang simulan ni Rose Ann Cayetano na magbiyahe ng buhangin at graba gamit ang 12-wheeler dump truck pero mula nang ipagbawal ang pagbiyahe nito sa kalsada, lumipat siya ng truck na 10-wheeler.

Nang matanong ni Kabayan Noli de Castro kung paano siya nagsimula, ang sabi nya: "Pinaglabas po ako ng tatay ko ng truck. Tapos yung driver ko nagkaroon po siya ng sarili niyang unit kaya po nawalan ako ng driver."

"Sanay naman ako mag-drive ng maliliit na truck, sabi ko try ko din. Kinaya ko naman po nagtuloy-tuloy po biyahe namin."

Bukod kay Rose Ann, isa pang babaeng nagmamaneho ng gahiganteng truck ang kapatid niyang si Kristel.

"Nung nagda-drive po yung sister ko kumbaga nakita ko sa kaniya na kaya niya baka rin po kaya ko kaya sinubukan ko na," ani Kristel.

Ilan sina Rose Ann at Kristel sa mga nagpapatunay na kaya ng mga babae ang trabahong madalas panlalaki, ang mahalaga ay may kaalaman, kakayahan at diskarte para magtagumpay sa buhay.

Ulat ni Kabayan Noli de Castro para sa programang Tao Po. (Nov. 19, 2023)