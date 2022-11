Watch more on iWantTFC

Talagang Christmas is in the air na matapos pailawan ang hinganteng Christmas tree sa Araneta City sa Cubao, Quezon City. Pinakislap pa ng okasyon nina Vice Ganda, Alexa Ilacad, KD Estrada at iba pang artista. Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan. TV Patrol, Linggo, 6 Nobyembre 2022