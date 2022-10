Watch more on iWantTFC

Nagparamdam sa pamilya de Guia ang iba't ibang hindi maipaliwanag na elemento sa tinirhan nilang bahay noon sa isang probinsya sa Southern Luzon.

Ayon sa anak ni Joan de Guia na si Egoy, nagpakita sa kaniya ang isang babaeng nakaputi na dumudungaw sa bintana at isang lalaking naka-kadena sa isang kuwarto.

"Nu'ng nakita ko na po, doon na po ako naniwala na totoo po talaga na may nagpapakita sa loob ng bahay namin," kuwento niya sa KBYN.

Bata pa lamang, may kalaro nang isang batang kaluluwa ang panganay ni Joan.

"May nakalaro po ako nu'n eh nung bata pa po ako, 10 taon po siya 'yung bata. Lagi ko po siyang kalaro doon sa may hagdan, wala pong suot. May pang-ibaba lang po, short lang po tapos ang ano niya nag-aaya nang maglaro, nasitsit lang po siya," pagdedetalye ni D-Jay Alcantara.

Isang gabi, nasaksihan nina Joan at D-Jay ang pagpaparamdam ng isang demonyo.

Biglang nagbukas ang telebisyon ng kanilang tahanan na may malakas na tunog.

"Takot nga ho ako tapos sabi ko na lang hayaan mo na lang. Mamamatay din naman 'yan. Kinabukasan patay na nga ho 'yung TV," pagbabahagi ni Joan.

Nang magtapos ang panayam ng grupo ng KBYN kay Joan, bigla na lamang itong naging emosyonal.

"Pinipigilan na nga ho ako eh. Ayaw na akong magsalita," mangiyak-ngiyak na sambit niya.

