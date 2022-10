Watch more on iWantTFC

Mapapanood na ngayong Linggo ng hapon ang mga bagong kuwentong kababalaghan ng nag-iisang Kabayan Noli de Castro para sa bagong henerasyon ng mga manonood.

Iba’t ibang kababalaghan ang narasanan ng pamilya de Guia sa dati nilang tinitirhang bahay sa isa probinsya sa Southern Luzon. Mga makatindig-balahibong elemento gaya ng isang babaeng nakaputi, isang lalaking naka-kadena ang paa, at isang demonyo ang ilan lamang sa nakita umano ng buong mag-anak.

Isang pamilya sa isang probinsya sa Calabarzon ang pinagpapakitaan rin umano ng isang hindi maipaliwanag na nilalang. Lumipat ang pamilyang ito sa tinutuluyan nilang bahay dahil sa panggagambala umano ng isang black lady. Ang nakapangingilabot ay sinundan umano sila nito sa nilipatan nilang bahay noong nakaraang taon lang.

Ginagambala naman ng kung ano-anong elemento ang 41 taong gulang na si Bernadette Ancog, aniya. Saan mang lugar magtungo si Ancog, sinusundan umano siya ng isang kapre. Pinipilit niya ngayong mamuhay nang normal. Pero para sa kaniya, itinuturing na raw niyang bahagi ng kaniyang buhay ang elementong ito.

Samantala, sinasapian umano ng isang demonyo ang 18 taong gulang at buntis na si Nicole Perez simula nang mapagkatuwaan nila ng kaniyang mga kaibigan na maglaro ng spirit of the glass sa kanilang lugar sa Cavite. Ayon sa kaniya, bago pa man niya ito maranasan ngayong taon, pinagpapakitaan na umano siya ng isang elemento noong bata pa lamang siya. Sa paglalarawan niya, ito ay isang anino ng lalaking itim.

Huwag palalagpasin ang ‘Kababalaghan: Pagkagat ng Dilim,’ Halloween special ng KBYN: Kaagapay ng Bayan, alas 4:48 ng hapon ngayong Linggo, Okt. 30, sa TeleRadyo, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, youtube.com/ABSCBNNews at sa news.abs-cbn.com/live, at 4:54 p.m. naman sa A2Z.