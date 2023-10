Watch more on iWantTFC

Matapos ang 14 na taon, naimbitahan muli si Baron Geisler sa ABS-CBN Ball, ang taunang event na dinadaluhan ng mga pinakasikat na artista at creatives sa industriya.

"I would always wait each year to be invited pero wala eh. I’m so grateful na I’m emotional right now and I won’t apologize for it kasi big deal talaga for me ma-invite sa ball and then hindi ko rin in-expect."

Dalawang dekada naging sandalan ni Baron ang bisyo at aminado siyang hindi naging madali na talikuran ito.

"More than 2 decades akong drinking and drugging, so kung ganun kahaba 'yung pag-build ko ng resistance ko, it would take a lifetime for me to work my program para magkaroon ng mga different habits so I need to form good habits," aniya.

Para kay Baron, ang kanyang pamilya ang sumagip sa kanya noon at patuloy na nagliligtas sa kanya ngayon.

"Simula noong lumabas si Talitha sa mundo, doon maraming nagbago. Pananaw, of course, nagpakasal pa kami. 'Yung duty ko is to serve and protect my family so now at least mas clear yung vision ko kung ano 'yung dapat kong gawin."

Para rin sa aktor, may mga pwede pang gawin at ayusin. Pero sa ngayon, suot niya ang sayang dala ng pagtanggap ulit ng industriya. Sa gabi ng ball, dumating si Baron at muling nakisalo sa mga kasamahan sa industriya.

Ulat ni Jeff Canoy sa programang Tao Po. (October 8, 2023)