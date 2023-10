Watch more on iWantTFC

Nakilala si Raikko Mateo nang gumanap bilang si Honesto noong 2013.

Sa ngayon, mas pinipili ni Raikko na i-prioritize ang pag-aaral kaya pahinga muna siya sa karera. Mula Lunes hanggang Biyernes, nasa Manila siya para pumasok sa school at umuuwi ng weekends para ma-enjoy ang kanilang probinsya sa Zambales.

Kwento niya, "So far po pangarap ko na lang talaga ngayon is makatapos sa school, not for me pero para din po sa parents ko at 'yon I just wanna make them proud."

Binata na si Raikko ngayon pero ang mga aral na natutunan niya noon sa kanyang character, makikita pa rin sa kanya ngayon.

Aniya: "Because of my influence to younger kids, they look up to me. They see me as the person that doesn’t lie. Siguro 'yung influence ko na 'yon. Sa kada post ko to any socmed siguro 'yon po 'yung way ko na changing the world kasi 'yon nga po they look up to us so kung gagawa kami ng mabuti, gagawa din sila."

Ulat ni Champ De Lunas para sa programang Tao Po. (October 1, 2023)