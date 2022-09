Preso sa BJMP, abala na sa paggawa ng parol

Watch more News on iWantTFC

Sa pagsapit ng ‘ber’ months, abala na rin ang mga 'persons deprived of liberty' sa ilang Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) facilities sa paggawa ng mga parol. Ang kita sa kanilang parol making, pantulong sa kanilang mga pamilya. Nagpa-Patrol, Zyann Ambrosio. TV Patrol, Linggo, 11 Setyembre 2022