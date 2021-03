Lolo sa New York agad nagpabakuna para muling makasayaw

Watch more in iWantTFC

Agad na nagpabakuna kontra COVID-19 ang isang 89 anyos na lolo sa New York para muling makalabas at makasayaw.

Dahil matanda na, isang taong nanatili sa bahay si Bob Holzman para makaiwas sa sakit nang magsimula ang pandemya.

Nasa 75 taon nang nagsasayaw sa New York si Holzman sa ritmo ng swing, fox-trot samba at salsa.

“I have no doubt... that I’ll be able to do whatever I did before,” ani Holzman. “And I’ll do it with a sense of gratitude that, you know, I was able to get through it.”

Naging mabilis ang pagbakuna sa Amerika na nagsimula pa noong Disyembre. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention, nasa 113 million doses na ang naibigay na bakuna o 22 porsiyento sa populasyon ng Amerika.