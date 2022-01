TIPS: Paano mababawasan ang utang sa gitna ng pandemya

Watch more on iWantTFC

Iniinda ng ilang negosyante ang hirap sa pagbabayad ng patong-patong na utang tuwing naghihigpit sa quarantine dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19. May payo ang isang registered financial planner para mabawasan ang mga utang at mabilis na makabawi ang mga negosyo. Nagpa-Patrol, Warren De Guzman. TV Patrol, Linggo, 23 Enero 2022.