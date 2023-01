ALAMIN: Mga pakulo sa pagsalubong sa Chinese New Year

Watch more on iWantTFC

Kasado na ang samu't saring pakulo para sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Bilang pagsalubong sa Year of the Rabbit, ibinahagi ng ilang nag-aalaga ng kuneho ang umano'y suwerteng hatid nito. Nagpa-Patrol, Michael Delizo. TV Patrol, Huwebes, 19 Enero 2023