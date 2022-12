Huling gabi ng lamay ng singer na si Jovit Baldivino dinagsa

Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Napuno nitong Martes ng gabi ang bahay ng pumanaw na singer na si Jovit Baldivino na nakiramay sa huling gabi ng kanyang lamay dito sa Rosario, Batangas.

Isang musical tribute ang inihandog ng mga kaibigan niyang musikero habang inaalala kung paano siya naging haligi ng musika sa kanilang probinsya.

Ayon kay Rocky Kalalo na isang guitarist, tuwing magkakaroon ng event si Jovit, hindi niya nakakalimutang imbitahan at isama ang mga kaibigan.

Marami ring tagahanga si Jovit na dumayo pa mula sa malalayong lugar, tulad ni Jeffrey Ragual na galing pang Ilocos Norte.

Kwento ni Jeffrey, dream come true para sa kanya na maka-duet noon ang kanyang iniidolo na isa sa mga dahilan kung bakit niya pinagpapatulo ang musika.

Bumisita rin sa huling lamay ni Jovit ang ilang mga ka-batch niya sa Pilipinas Got Talent Season 1 at kapwa singers na sina Erik Santos, Liezel Garcia, Klarisse de Guzman, at Laarni Lozada.—Ulat ni Karen De Guzman, ABS-CBN News