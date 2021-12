Ilang digitally-restored films ni Dolphy tampok sa KTX

Watch more on iWantTFC

Mapapanood sa ktx.ph ang ilan sa mga digitally-restored films ni Dolphy tulad ng "The Graduation," "Omeng Satanasia," "Home Along Da Riles," "Daddy O, Baby O!," "Captain Barbell," "John En Marsha '85 sa Probinsya," at "Markova: Comfort Gay." Nagpa-Patrol, Mario Dumaual. TV Patrol, Miyerkoles, 08 Disyembre 2021