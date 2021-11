Watch more on iWantTFC

The guessing game is over. Pinangalanan na kung sino ang gaganap na Valentina, ang kontrabida ni Darna. Ito ay walang iba kundi si Janella Salvador. Looking forward na ang aktres na makatrabaho ang buong cast lalo na ang bagong Darna na si Jane de Leon. Ayon naman kay direk Chito Roño, nag-standout si Salvador sa lahat ng mga nag-audition. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Biyernes, 19 Nobyembre 2021