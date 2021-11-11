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PANOORIN: Eksena sa bigating wedding ng anak ni Bong Revilla

ABS-CBN News

Posted at Nov 11 2021 08:40 PM

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Puno ng emosyon ang showbiz wedding ng anak ni Sen. Bong Revilla na si Gianna Revilla. Hindi lang naiyak ang father of the bride, pati na ang groom ay naiyak. Nagpa-Patrol, Mario Dumaual. TV Patrol, Huwebes, 11 Nobyembre 2021
 

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