Danny Javier ng APO Hiking Society, binigyan ng huling saludo
ABS-CBN News
Posted at Nov 01 2022 08:07 PM
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