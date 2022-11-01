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Danny Javier ng APO Hiking Society, binigyan ng huling saludo

ABS-CBN News

Posted at Nov 01 2022 08:07 PM

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Nagluluksa ang industriya ng showbiz sa pagpanaw ni Danny Javier ng APO Hiking Society. Sorpresa ring nag-iwan si Javier ng isang awitin tungkol sa kaniyang pamamaalam. Nagpa-Patrol, Mario Dumaual. TV Patrol, Martes, 1 Nobyembre 2022

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