Watch more on iWantTFC

Nagkuwento sina Dony Pangilinan at Belle Mariano tungkol sa kanilang paghahanda para sa first primetime serye nilang "Can't Buy Me Love." Samantala, kinoronahan na ang Season 2 grand winner ng "Drag Race Philippines." Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Huwebes, 5 Oktubre 2023