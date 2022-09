Watch more News on iWantTFC

Matutunghayan na sa Metro Manila Film Festival ang powerhouse tandem nina Coco Martin at Jodi Sta. Maria. Samantala, the long wait is over dahil pagkatapos ng 6 na taon, inanunsiyo na ang pagbabalik-pelikula ni Vilma Santos. Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan. TV Patrol, Huwebes, 8 Setyembre 2022