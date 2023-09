Jose Mari Chan sinimulan ang 'ber' months sa 'ASAP'

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Sinimulan ni Jose Mari Chan ang "ber" months ngayong Linggo sa "ASAP Natin 'To" stage.

Sa unang Linggo ng Setyembre, inawit ni Chan ang kanyang Christmas hit na "Christmas In Our Hearts" kasama ang mga "Isip Bata" kids.

Kumanta rin ng iba pang holiday tracks ang "ASAP" family tulad ng "All I Want For Christmas Is You," "Underneath The Tree," "Jingle Bell Rock," "Santa, Can't You Hear Me," "Feliz Navidad," at iba pa.

