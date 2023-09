Mga bituin ng 'Home Along Da Riles' muling nagsama-sama

Watch more on iWantTFC

Muling nagsama-sama ang mga bituin ng iconic sitcom na "Home Along Da Riles" nitong Biyernes, Setyembre 1, sa pagsisimula ng selebrasyon ng 3rd Philippine Film Industry Month.

May temang "Tuloy Pa Rin Ang Tawanan" ang selebrasyon ngayong taon, kung kaya't tampok ang "Home Along Da Riles Da Movie" sa opening ceremony.

Binigyang-pugay din ng Film Development Council of the Philippines ang yumaong comedy king Dolphy, na gumanap na Kevin Cosme sa "Home Along Da Riles."

Kabilang sa mga dumalo sa okasyon nitong Biyernes sina Nova Villa, Claudine Barretto, Vandolph Quizon, Boy 2 Quizon, Gio Alvarez, Dang Cruz, at Maybelyn dela Cruz.

Taong 1992 unang napanood ang "Home Along Da Riles" sa ABS-CBN at may higit isang dekadang umere hanggang 2003.