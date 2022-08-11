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Kailan ang kasal? Arjo nagbahagi ng detalye sa wedding proposal kay Maine

ABS-CBN News

Posted at Aug 11 2022 09:29 PM

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Eksklusibong ibinahagi ng kongresista at aktor na si Arjo Atayde ang wedding proposal niya sa fiance na si Maine Mendoza. Ang tanong ng marami: Kailan ang kasal? Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Huwebes, 11 Agosto 2022. 

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