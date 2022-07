Watch more News on iWantTFC

Itinalaga ng Malacañang ang batikang aktor na si Tirso Cruz III bilang bagong pinuno ng Film Development Council of the Philippines, kapalit ni Liza Diño. Nagbigay naman ng reaksiyon dito si Diño, na may termino sana hanggang 2025. Nagpa-Patrol, Mario Dumaual. TV Patrol, Miyerkoles, 6 Hulyo 2022