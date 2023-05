'Tabing Ilog' stars reunited sa bagong pelikula

Watch more on iWantTFC

Matapos mabuo ang kaniyang top finalists sa "The Voice Kids," itutuloy ni Martin Nievera ang kaniyang pagtulong sa mga batang may autism. Reunited naman para sa bagong movie project ang mga bida ng hit '90s series na "Tabing Ilog" na sina Kaye Abad, Paolo Contis at Patrick Garcia. Nagpa-Patrol, Mario Dumaual. TV Patrol, Lunes, 1 Mayo 2023