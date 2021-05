Donny Pangilinan, Belle Mariano sinagot kung may namamagitan sa kanila

Watch more in iWantTFC

Malapit nang mapanood ang pinakabagong seryeng "He's Into Her" pero ngayon pa lang, trending agad ang tambalan nina Donny Pangilinan at Belle Mariano. May namumuo bang pagtitinginan ang dalawa? Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan. TV Patrol, Huwebes, 29 Abril 2021