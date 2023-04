Vilma Santos, Dolly de Leon kabilang sa mga kinilala sa unang Parangal ng Sining

Watch more on iWantTFC

Pinakinang nina Vilma Santos, Christopher de Leon, Dolly de Leon at iba pang mga bituin ang kauna-unahang Parangal ng Sining ng Film Development Council of the Philippines. Pinakita naman ng 24 na transgender models ang kanilang husay sa runway. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Lunes, 24 Abril 2023