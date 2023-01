Dani Barretto nag-sorry sa pag-upload ng 'cake video' ni Alex Gonzaga

Watch more on iWantTFC

Sa unang pagkaktaon, nagsalita na si Dani Barretto kaugnay sa pag-upload ng kontrobersiyal na 'cake video' ni Alex Gonzaga. Sinabi ni Barretto na nagsisisi siya at humingi ng sorry kay Gonzaga at sa waiter. Samantala, umaasa ang mga natitirang miyembro ng APO Hiking Society na magkakaroon sila ng virtual concert kasama ang yumaong si Danny Javier. Nagpa-Patrol, Mario Dumaual. TV Patrol, Huwebes, 26 Enero 2023