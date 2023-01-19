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Mga kontrabida sa 'Darna' nadagdagan

ABS-CBN News

Posted at Jan 19 2023 10:02 PM

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Mapapanood na sa 41 bansa sa Africa ang "Viral Scandal" habang lilipad naman sa Indonesia ang "Darna." Kasabay nito, may mga bagong kalabang dapat harapin ang iconic Pinay superhero. Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan. TV Patrol, Huwebes, 19 Enero 2023

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