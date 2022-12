Watch more on iWantTFC

Kontra ang grupo ng mga negosyante at ilang ekonomista sa panukalang Maharlika wealth fund, lalo na't isasabak dito ang pension funds ng Government Service Insurance System at Social Security System. Dumagdag ang malalaking negosyante at iba pang grupong lumahok naman sa konsultasyon sa Kamara. Patuloy na dinepensahan ng mga may-akda ng panukalang batas ang Maharlika wealth fund. Nagpa-Patrol, Vivienne Gulla. TV Patrol, Lunes, 5 Disyembre 2022