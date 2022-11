Watch more on iWantTFC

Isinusulong ng grupo ng supermarket owners na alisin na ang suggested retail price sa basic at prime commodities na mino-monitor ng gobyerno. Pero kinontra agad ito ng Department of Trade and Industry at maraming consumers dahil puwedeng lalo pang sumipa ang presyo. Nagpa-Patrol, Alvin Elchico. TV Patrol, Huwebes, 3 Nobyembre 2022