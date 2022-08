ALAMIN: Ano ang pinagkaiba ng merger at joint venture?

Watch more News on iWantTFC

Ano ang pinagkaiba ng merger, acquisition, at joint venture?

Ayon kay Atty. Jay Layug, dean ng University of Makati School of Law, ang merger ay pagsanib-pwersa ng dalawang kompanya, habang ang joint venture ay ang pagkakasundo ng mga kompanya sa mga aktibidad na kanilang gagawin.

Acquisition naman ay ang pagbili ng isang kompanya, ayon kay Atty. Domingo Cayosa, na isang corporate lawyer at immediate past president ng Integrated Bar of the Philippines.

Saad ni Layug, ang joint venture ng TV5 at ABS-CBN ay pasok sa Philippine Competition Act, at hindi ito lumalabag sa batas dahil ordinariyo lang ito sa isang negosyo.

Sa nangyaring joint venture, bumili lamang ng share ang ABS-CBN sa TV5, kaya walang nakikitang paglabag na ginawa ang ABS-CBN sa hakbang na ito, kahit wala itong franchise.

Ayon kay Cayosa, wala ding nilabag ang TV5 sapagkat sila pa pa din ang magpapatakbo ng istasyon at ABS-CBN lang ang magbibigay ng content ng mga programa.

Aniya, hindi pwedeng basta-basta kanselahin ng Kongreso ang franchise ng TV5 dahil ang trabaho lang ng Kongreso ay magbigay ng prangkisa.

Saad ni Cayosa, isang miyembro lamang at hindi ang buong Kongreso ang nagsasabi na may paglabag ang TV5 at ABS-CBN sa ginawang joint venture.

Kamakailan, ang natalong senatorial candidate na si SAGIP party-list Rep. Rodante Marcoleta ay nagsalita laban sa joint venture ng ABS-CBN at TV5.

Si Marcoleta ang isa sa mga nagpakana ng pagpapasara ng free TV at radio broadcast ng ABS-CBN noong 2020.—SRO, TeleRadyo, Agosto 17, 2022