MAYNILA - Hinimok ng mga eksperto ang mga online shopper na ugaliing magbasa at gumawa ng mga review sa mga bibilhing produkto.

Ito anila ay para makaiwas sa mga scam.

Ayon sa technology editor na si Art Samaniego, dapat kilatising mabuti ang mga produkto kahit na malaki ang tindahan o kaya maganda ang retratong ginamit para sa produkto.

"Mayroon kasi talagang mga reviews na nagsasabi kung ano ang experience. So wag kang basta basta maniniwala kapag nakita mo na ang ganda ng picture ang ganda ng pagkakamarketing pero basahin mo yung review at taong naging customer na nung product," ani Samaniego.

Importante rin aniyang silipin kung ilang araw na ang account na ginamit.

"Tinitingnan ko kung sino nagrereview. And if 3 days pa lang ang account niya medyo may question. Tingnan mo kung na tao ang nagrereview. So yun lang isa sa mga dapat gawin. Magbasa ng review," ani Samaniego.

Para naman kay Ibarra Villaseran ng Truelogic, maituturing na responsibilidad ng isang online shopper na magbigay ng review para maprotektahan na rin ang mga iba pang bibili ng produkto.

"Since I benefited from their reviews I feel compelled para yung iba rin maglagay para they are reassured and they know what to expect so nagcocontribute ako... Make sure you are truthful kasi you will impact the livelihood or buisiness or somebody," ani Villaseran.