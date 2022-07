Watch more News on iWantTFC

Magkakatuwang ang pamilya ni Jennette Teodoro, residente ng Pasig City, sa paggawa ng mga pabango na ibinebenta niya online.

Hindi lang sa mga platform gaya ng Lazada may tindahan si Teodoro kundi pati sa video-sharing app na TikTok.

Nagpapa-"mine" din silang magkakamag-anak sa live selling ng mga tinatawag na "mystery boxes" o iyong mga nabenta na online pero hindi naman kinuha ng orihinal na bumili.

"May tagalista ako sino nagma-mine, may taga-repack ako, may tagapunta ako sa mga courier ko para i-deliver. ‘Yong mga anak ko lang iyon wala nang iba. Kami-kami lang pamilya. Kaya kumbaga ang kita namin pampamilya," ani Teodoro sa panayam ng ABS-CBN News.

"Kung ano ang trending doon talaga ifo-focus mo kasi doon ka kikita," aniya.

Kasama ang Pilipinas sa "countries to watch" sa Asya ng trend forecasting group na WGSN dahil sa internet economy ng bansa, na inaasahang magiging pinakamabilis na lalago sa Asia-Pacific region.

Ayon sa ulat, dahil ito sa malaking kinikita ng food delivery at e-commerce, na nagsimula noong panahon ng mga lockdown.

Nakatulong din ang paglaganap ng mga e-wallet para mapadali ang paggamit ng mga online platform.

"The digital platforms created that marketplace where the buyer and seller can meet, and that’s very important, whether it’s in terms of service, delivery service, or actually food deliveries, it created a platform," ani GoNegosyo founder Joey Concepcion.

"This is why we’re promoting digitalization kasi ang mga bata ngayon, they’re looking to start a new business, they can look at the tech site, creating an app and find the market for it. At malaking bagay ito, tulong sa mga micro-entrepreneur," dagdag niya.

Ayon pa sa report ng WGSN, tinuturing ng ilang Pinoy ang pamimili online na "joy seeking" o paghahanap ng kaunting kaligayahan sa gitna ng kawalan ng katiyakan.

"During the pandemic, iniisip mo rin na dapat mayroon kang self-fulfillment na in this month, you have produced this, in this month you have this," anang 20 anyos na estudyanteng si Michael Llera, na binili online ang halos lahat ng mga gamit nilang magpamilya sa bahay.

"Nagkakaroon ka ng self-fulfillment and self-gratification," dagdag niya.

Kahit puwede nang lumabas ng bahay ngayon, mas matimbang na ang benepisyo ng pamimili online, ani Llera.

"Mas naging safe ako, in a way, kasi number one hindi ka nakakalabas, less contact with other people," aniya.

Para sa sociologist na si Bro. Clifford Sorita, mahalaga para sa maraming Pinoy ang "convenience, choice at cleverness" kaya tinatangkilik ang online shopping.

Naniniwala ang mga ekspertong mananatili nang bahagi ng buhay-pamimili ng mga Pinoy ang online purchase.

Nagpaalala naman sila sa mga kapuwa buyer at seller na mag-ingat laban sa mga manloloko para hindi masayang ang mga pinaghirapang kita.