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ALAMIN: Mga rehiyong magkakaroon ng taas-sahod

ABS-CBN News

Posted at May 19 2022 08:26 PM

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Epektibo na sa Hunyo 4 ang bagong minimum na sahod sa Metro Manila habang sa Hunyo 5 naman sa Western Visayas. Aprubado na rin ang wage order para itaas ang minimum daily wage sa Ilocos region, Cagayan Valley at Caraga. Nagpa-Patrol, Michael Joe Delizo. TV Patrol, Huwebes, 19 Mayo 2022

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