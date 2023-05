Watch more on iWantTFC

Kinukontra ng isang dating opisyal ng Philippine National Oil Company (PNOC) ang pagpapalawig ng kontrata sa grupong may hawak ng Malampaya natural gas project. Gobyerno na umano sana ang kumita at kikita ng bilyon-bilyong dolyar kung tineyk over na lang ng PNOC ang proyekto. Sagot naman ng Department of Energy: Hindi nito kakayanin ang responsibilidad sa Malampaya. Nagpa-Patrol, Alvin Elchico. TV Patrol, Martes, 16 Mayo 2023