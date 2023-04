Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Ano ang bagong programa na tinatawag na e-travel system?

Ayon kay Bureau of Immigration deputy spokesman Melvin Mabulac, ang etravel.gov.ph ay may mga impormasyon at mga tanong ng Bureau of Quarantine na dapat sagutin sa arrival ng mga pasahero.

Aniya, hindi na gagamit ng papel ang mga biyahero dahil digitized na ito, at dahil digital na, may advanced information agad.

Ani Mabulac, malalaman ng BI kung sino ang mga darating sa bansa, turista man o residente.

Kasama ng BI umano ang Department Of Information And Communications Technology sa bagong programa at nakikipagtulungan sila sa National Privacy Commission.

Ani Mabulac, merong data information officer na nakatutok sa sisteme para matiyak na hindi magagamit ang mga impormasyon.

Pagkaklaro niya, ito ay serbisyo publiko kaya walang bayad.—SRO, TeleRadyo, Abril 13, 2023