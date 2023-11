MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Japanese PM Kishida, pang-6 na world leader na nagsalita sa PH Congress

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Mistulang naging State of the Nation Address o SONA ang special joint session ng mga miyembro ng Senado at Kamara sa Batasang Pambansa noong Nobyembre 4.

Pinakinggan ng mga mambabatas ang talumpati ni Japanese Prime Minister Kishida Fumiyo na bumibisita sa bansa.

Tinalakay ni Fumiya ang isyu sa West Philippine Sea na apektado rin ang kanilang bansa at tiniyak na lalo pang pag-iibayuhin ang pagtutulungan ng Japan, Pilipinas, at Estados Unidos na masiguro ang kaayusan ng karagatan.

Bukod sa SONA, tinatawag ang joint session ng Kongreso tuwing may dadalo roon na world leader.

Bago si Kishida, nagsalita na sa joint session ang dalawang pangulo ng Estados Unidos, at ang mga pangulo ng India, Pakistan, at China.



– Ulat ni RG Cruz, Patrol ng Pilipino