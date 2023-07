MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Mga tradisyon at seremonya sa taunang SONA

ABS-CBN News

MAYNILA — Dahil hindi ito ordinaryong talumpati, may mga tradisyon at seremonyang sinusunod para sa taunang ulat sa bayan ng pangulo o State of the Nation Address (SONA).

Kabilang na rito ang mga preparasyon, sino-sino ang mga sasalubong sa pagdating ng Pangulo sa Batasang Pambansa, at maging ang kanyang daraanan bago magtalumpati.

Nagko-convene ang Senado at Kamara sa isang joint session para pakinggan ang SONA. Imbitado rin ang ibang matataas na opisyal ng gobyerno, maging ang mga miyembro ng Diplomatic Corps.

Mahigpit rin ang seguridad sa loob at labas ng Batasang Pambansa. Naka-lockdown ang buong complex at kailangan ng imbitasyon o ID para makapasok sa loob.

Makahulugan ang SONA dahil hindi lamang sa bitbit nitong kasaysayan, kundi dahil sa epekto nito sa buhay ng bawat Pilipino.

— Ulat ni RG Cruz, Patrol ng Pilipino