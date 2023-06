MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Mga dapat gawin kapag lumindol

ABS-CBN News

MANILA — Nananatili ang banta ng pagtama ng “The Big One” sa Metro Manila at mga karatig-probinsya.

Kaya patuloy ding nagsasagawa ng regular na earthquake drill ang mga ahensya ng pamahalaan, hindi lang sa kabisera kundi sa buong bansa.

Bukod sa duck, cover, and hold, ipinakita rin sa earthquake drill sa Mandaluyong City kamakailan ang iba pang hakbang na dapat gawin ng mga rescuer upang matulungan ang mga maaaring mapinsala sa lindol.

Tinatayang aabot sa 60,000 tao ang pwedeng mamatay at 120,000 ang maaaring maitalang missing kung tumama ang 7.2 magnitude na lindol sa gabi sa Metro Manila, Central Luzon, at Calabarzon, ayon sa pag-aaral na isinagawa ng Greater Metro Manila Impact Reduction Study (GMMEIRS).

Kaya paalala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS), siguraduhing matibay ang pagkakagawa ng bahay o establismiyento, ihanda ang “go bag” na naglalaman ng mga pangangailangan sa paglikas, at laging maging alerto.

Ulat ni Bianca Dava, Patrol ng Pilipino