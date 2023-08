Watch more News on iWantTFC

MANILA – Nakapagtala na ng 121 drowning incidents sa Pilipinas mula Enero hanggang Hunyo 2023, karamihan ay sa open water, ayon sa Philippine Coast Guard (PCG).

Sa tala naman ng World Health Organization, 236,000 ang namamatay taon-taon sa buong mundo dahil sa pagkalunod o 2.5 milyon sa loob ng isang dekada.

Para maiwasan ang pagkalunod, ipinayo ng PCG na ugaliin ang buddy system sa swimming o laging may kasama kapag lumalangoy. Mahalaga rin anila na maging aware o alerto pinaglalanguyan, i-check kung may lifeguard, iwasang uminom ng alak, at siguruhing may adult supervision.

Importante ring hindi mag-panic kapag nalulunod na.

Nag-aalok ang PCG ng libreng lessons sa mga nais naman na matuto ng swimming, water safety at rescue skills.



— Ulat ni Michael Delizo, Patrol ng Pilipino