ALAMIN: Mga posibleng mangyari sakaling ‘bilhin’ ang fan page ng isang artista

MAYNILA - Karaniwan na ang nagsusulputang fan page para sa mga celebrity.

Pero kaduda-duda ang ibinunyag mismo ng aktres na si Bea Alonzo kamakailan tungkol sa alok na bilhin ang kaniyang mga fanpage.

Lumabas din na may kaparehang alok para sa iba pang mga artista ng ABS-CBN.

Ayon sa political campaign strategist na si Alan German, dapat maging maingat ang mga artista dahil baka magamit ang mga social media account na ito para sa propaganda lalo’t mainit ang isyu ngayon dahil aa pagpapasara sa ABS-CBN.

Sabi niya, sakaling makontrol na ang mga fan page, puwedeng saksakan na ito ng kung anu-anong impormasyon na puwedeng gamitin laban sa kanila o sa network.

“They would say, 'O, this is a fan page of a star.' This is a fan page of an ABS-CBN star, for example, and this ABS-CBN star herself is arguing the merits of the shutdown so they can use that as propaganda, definitely,” ani Alan German, pinuno ng Agents International Public Relations.

Aminado si German na may mga kompanyamg bumubuo ng social media accounts at pinaparami ang mga likes at followers ng mga ito para ibenta sa mga kliyente kamakailan.

Pero sa kaso ng fan pages ng mga artista, madalas taga-suporta lang talaga ang mga miyembro nito kaya di na nakakagulat na maging target na ang mga ito na makuha, halimbawa, ng mga politiko, dagdag ng eksperto.

"For me, it’s just gearing up for 2022, I would think… Suddenly if a politician buys it, No. 1, inherited mo yung eyeballs. So whatever propaganda you will want to put on that page, automatically you have a captive audience and again, it creates a halo, ‘O the star is endorsing me,” ani German.

Dagdag ni German, sakaling makuha na ng politiko ang social media account, puwedeng maging bigla ang pagbabago sa nilalaman ng mga ito o tipong biglang pabor na sa kaniya ang sinasabi.

“Paunti-unti, hindi hard sell… For a brander, for a PR guy, if that was my candidate—I’m not saying I would do that necessarily—but that’s my preferred approach,” ani German.

Sakaling maibenta ang isang fan page dahil wala naman talagang kontrol dito ang artista, dapat dumistansiya na ang celebrity gamit ang official account niya.

“If I were the celebrity, I would issue a statement on my own page saying that ‘please be wary of fan pages that are spreading or are posting certain political inclinations,” ani German.

Payo pa ni German sa publiko na dapat maging mapanuri sa mga mababasang impormasyon galing sa mga mababasang fan page para hindi mauto.

— Ulat ni Christian Esguerra, ABS-CBN News