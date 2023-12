Rain or Shine rookie Keith Datu 'kinulam'?

ROS rookie Keith Datu. PBA Images

Natuwa si Rain or Shine coach Yeng Guiao na nakalaro ang kanilang rookie big man na si Keith Datu na tumirada ng tatlong tres para maipanalo ang Elasto Painters kontra NLEX, 113-101.

Bago nitong Biyernes, ilang sunod na games hindi nakalaro si Datu dahil sa "misteryosong sakit" na nararanasan lang niya bago pumasok sa court.

“Pati siya hindi naiintidihan kung anong nangyayari,” pag-amin ni Guiao tungkol sa kanilang 6-foot-8 rookie.

Aniya masigla naman ang bata tuwing practice, pero tinatamaan ng sakit sa tuwing game day na.

“Nagpadugo na nga kami ng mga manok at baboy para makalaro siya ngayon,” pabiro pang sabi ni Guiao matapos pumuntos si Datu ng 9 points sa fourth quarter.

“Palagay ko okay na siya, very rare talaga ang nangyayaring ganun, so hopefully hindi na maulit.”

Iginiit ni Guiao na napakalaking bagay ng tulad ni Datu sa loob ng shaded area kung saan kayang niyang makipagbunuan sa depensa at rebounds.

Bukod dito, may tira rin siya sa three-point area.

"Iba pa rin yung meron kang weapon like Keith. He’s a big man, he steps out, shoot threes, plays defense on the bigs. That’s what we missed in the last four to five games. But for today that changed in a big way," ani Guiao.

RELATED VIDEO

Watch more News on iWantTFC